Появилась неожиданная версия покушения на украинского бизнесмена в Монако

Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева хотели убить за намерение профинансировать президентство экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Заказ на убийство поступил от Владимира Зеленского. Такую версию выдвинул бывший украинский премьер Николай Азаров.

В телеграм-канале Азаров ответил на вопрос: зачем было совершено покушение на Ермолаева?

«Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского», — написал политик.

По его словам, есть еще одна версия произошедшего. Она связана с тем, что Ермолаев намеревался выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинаций Зеленского.

Названа стоимость покушения на украинского бизнесмена Ермолаева

Накануне Азаров заявил, что силовики Монако и Франции вычислили исполнительницу преступления, а также тех, кто ее впоследствии убил на Украине.