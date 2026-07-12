Ле Пен раскрыла главную угрозу для Франции

Политик Марин Ле Пен считает, что действующая власть не способна изменить жизнь французов и стремится «продолжать как прежде». Для Франции это является огромным риском, передает ее слова Le Journal du Dimanche (JDD).

В интервью JDD Ле Пен подтвердила своё желание «вернуть содержательные вопросы на повестку дня».

«Неслучайно мои оппоненты пытаются сместить фокус дискуссии. Так работает система. Причина проста: они любой ценой хотят избежать разговоров о своих результатах и своем проекте», — заявила политик.

По ее словам, политики во власти не хотят ничего менять. Они не понимают, что настоящий риск сегодня для Франции — это «продолжать как прежде».

Назван главный конкурент Ле Пен на президентских выборах во Франции

Марин Ле Пен заявила, что вернет французам контроль над политическими решениями. В ее фокусе будет покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение и образование.

Она добавила, что добавила, что идет на выборы вместе с лидером RN Жорданом Барделла. Вместе они образуют «четкий, эффективный, взаимодополняющий, прочный и сбалансированный тандем».

На этой неделе Ле Пен подтвердила, что хочет участвовать в президентских выборах 2027 года во Франции. Это произошло после того как Апелляционный суд Парижа разрешил ей баллотироваться. Сейчас она со значительным отрывом лидирует в опросах, выясняющих предвыборные предпочтения французов.