Последняя инициатива Грэма*: законопроект о жестких санкциях против России

В последние дни перед смертью сенатор Линдси Грэм* (объявлен террористом в РФ) активно консультировался с коллегами по вопросу о новом законопроекте о санкциях в отношении России, рассказал журналистам Financial Times конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол.

По данным газеты, Грэм* скончался 11 июля в 23:00 по местному времени (6:00 мск, 12 июля) в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.

Незадолго до смерти он нанес визит в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Кроме того, он посетил производственное предприятие украинской оборонной компании SkyFall, где ознакомился с разработкой и производством тяжелых беспилотников «Vampire» и FPV-дронов «Shrike».

Маккол уточнил, что вместе с другими законодателями принимал участие в обсуждении законопроекта. Он добавил, что Грэм* намеревался представить Конгрессу завершенный документ в ближайшие дни.

Согласно проекту, президент получал полномочия вводить пошлины и санкции против стран, которые покупают российскую нефть и газ. Кроме того, документ создавал механизмы для привлечения к ответственности государств и компаний, помогающих обходить существующие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что 10 июля Грэм* заявил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась поддержать обновленную версию законопроекта о санкциях.

Сенатор подчеркнул, что по возвращении в Вашингтон намерен совместно с коллегами-соавторами, сенаторами Ричардом Блюменталем и Джин Шахин, добиваться скорейшего рассмотрения документа в Конгрессе.

*Объявлен террористом и экстремистом в России.