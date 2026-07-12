В Еврокомиссии хотят лишить Венецианскую биеннале денег из-за павильона России

Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) рекомендовали не предоставлять грант Венецианской биеннале в размере 2 млн евро. Причиной стал открытый во второй раз российский павильон. Об этом заявила исполнительный вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен.

Вирккунен опубликовала сообщение в соцсети X в воскресенье, 12 июля.

«Комиссия официально рекомендует EACEA прекратить грант в размере €2 миллиона на Венецианскую биеннале. Это результат тщательной оценки ответов Биеннале, оправдавшей повторное открытие российского павильона», — написала она.

Она добавила, что «европейская культура финансируется за счет налогоплательщиков и должна защищать демократические ценности». По ее мнению, эти ценности «в сегодняшней России не уважаются».

Вирккунен — финский политик, исполнительный вице-председатель Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии. Занимает четкую антироссийскую позицию. В частности, она регулярно выступает за ужесточение санкций и штрафов против соцсетей, которые не блокируют информацию из России.

Ранее организаторы Венецианской биеннале разрешили повторно открыть национальный павильон России.