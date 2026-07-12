Экс-заместителя начальника Киевской таможни заподозрили в коррупции на миллионы долларов

Бывшему заместителю начальника Киевской таможни приписывают владение гостиничным комплексом в Буковеле, строительство которого, по версии следствия, финансировалось за счет нелегальных доходов. Рыночная стоимость этой карпатской недвижимости оценивается в два миллиона долларов.

Согласно сообщениям прессы, фигурантом дела является Сергей Тупальский. В период с 2020 по 2021 год чиновник возвел и запустил в эксплуатацию отель с рестораном в селе Поляница на Ивано-Франковщине. Инвестиции в проект превысили $2 млн, что значительно превышает официально задекларированные доходы его семьи и не имеет документального подтверждения легальности происхождения средств.

Для сокрытия активов Тупальский оформил недвижимость и земельные участки на своего брата Александра, однако фактически сохранял контроль над бизнесом. Легализация сомнительных средств происходила в период с 2020 по 2025 год, когда таможенник получал прибыль от работы отеля.

Действия должностного лица квалифицируются по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, лишение права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискация имущества.