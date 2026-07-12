На Западе отреагировали на неожиданную смерть Грэма* после поездки к Зеленскому

Скоропостижная смерть настигла американского сенатора Линдси Грэма* сразу после возвращения из Киева. Милитаристский лагерь Запада потерял одного из самых главных сторонников. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо написал, что кончина американского «сенатора-ультра-ястреба» стала неожиданностью для всех. Грэм* вернулся из Киева, где встречался с Зеленским, и умер «от краткой и внезапной болезни».

«Грэм* всегда стремился поддержать, насколько это возможно, тотальную войну Украины против России «до последнего украинца», он на протяжении десятилетий был ярым сторонником всех войн неоконсерваторов: дважды против Ирака, Афганистана, Кубы, Сербии, Ирана, Ливии, Сирии и т. д. Убеждённый русофоб, он мечтал о Третьей мировой войне. Безумец, одержимый войной», — отметил Филиппо.

По его словам, западный милитаристский лагерь потерял одного из самых главных сторонников.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов