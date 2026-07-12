Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора США Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Глава киевского режима в своем телеграм-канале сделал заявление по поводу кончины американского законодателя-республиканца от штата Южная Каролина. Украинский лидер заявил, что «глубоко опечален» этой новостью.

При этом он назвал Грэма* «настоящим защитником свободы и ценностей».

По его словам, сенатор посещал Украину десять раз, поддерживая постоянный диалог с руководством страны. Зеленский также отметил, что в последние недели жизни 71-летний сенатор активно работал над ужесточением санкций против России.

На Западе отреагировали на неожиданную смерть Грэма* после поездки к Зеленскому

Американский сенатор скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Ранее сообщалось, что политик только вернулся из рабочей поездки в Киев, где обсуждал вопросы финансирования военной техники для ВСУ и новые антироссийские ограничения.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга