Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 2 августа еще на 90 дней. Соответствующие документы размещены на сайте украинского парламента.

Теперь документы поступят на рассмотрение профильного комитета, а после этого должны быть вынесены на общее голосование депутатов.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Это будет уже 20-е продление этих режимов. Из-за постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы. При этом президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года.