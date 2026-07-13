Евросоюз собрался ограничить торговлю с Израилем

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) в понедельник, 13 июля обсудят, есть ли поддержка для мер, ограничивающих торговлю с израильскими поселениями на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает Reuters.

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По данным дипломатов, Еврокомиссия предложила три варианта: лицензирование импорта, запретительные пошлины или полный запрет торговли.

Давление на ЕС усилилось после роста насилия со стороны поселенцев и расширения поселений правительством Биньямина Нетаньяху. В мае ЕС уже ввёл санкции против нескольких организаций и лиц, обвинённых в нарушениях прав палестинцев.

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Издание отмечает, что внутри союза сохраняются разногласия: часть стран считает, что решение можно принять квалифицированным большинством, другие — что требуется единогласие, что делает запрет маловероятным.