Решение украинского лидера Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после поездки на Украину озадачивают своим совпадением.

К такому мнению пришел в соцсети X аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы», — отметил он.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него.

Американский таблоид опубликовал фото с сенатором Грэмом* незадолго до смерти

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он назвал сенатора одним из величайших людей и американским патриотом.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.