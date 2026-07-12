Эксперт Микаелян: ЕС не удастся компенсировать рынок РФ армянскому производителю

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Вероятность того, что армянский производитель сможет закрепиться на европейском рынке, ничтожна, Евросоюзу не удастся компенсировать Армении российский рынок. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экономист Грант Микаелян.

"Сейчас Евросоюз включился по-серьезному в эту борьбу и пытается как-то смягчить последствия, чтобы не было впечатления, будто Армения пошла к Западу, и терпит прямой убыток, по крайней мере на этот краткосрочный, турбулентный внутриполитический период. И второй момент - это то, сможет ли армянский бизнес в реальности застолбить себе место на европейском рынке. Ну я в это вообще не верю, потому что как минимум есть два серьезных ограничения. Первое - это логистика, второе - это нетарифные ограничения ЕС, так называемые стандарты", - считает Микаелян.

По его словам, ЕС достаточно прагматичен, хотя и приобретает сейчас признаки геополитической организации. Микаелян обратил внимание, что реакция Брюсселя на российские ограничения в отношении Армении была не такой, как в ситуации с Грузией 20 лет назад.

По мнению эксперта, нетарифные требования носят настолько всеобъемлющий характер, что для соответствия им нужны огромные инвестиции. Он уверен, что зачастую эти стандарты, помимо обеспечения высокого качества продукции, нацелены на защиту рынка Европы. "Поэтому реально забить себе место на европейском рынке, я думаю, не получится, но, возможно, доля там чуть-чуть появится в экспорте. Но это не будет выглядеть серьезно. И Европейская комиссия вряд ли сможет для Армении место выбить. Возможно, какая-то маленькая часть сможет пристроиться, но российский рынок и близко не удастся компенсировать", - резюмировал экономист.