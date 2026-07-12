СМИ: провал меморандума с Ираном ударит по Вэнсу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рискует больше всех в случае провала мирных переговоров с Ираном, поскольку он является центральной фигурой в переговорном процессе, пишет Politico со ссылкой на источники. Экс-чиновники администрации Трампа считают, что меморандум о взаимопонимании с Тегераном может оказаться «проигрышным» проектом для Вэнса.

По мнению одного из бывших чиновников, меморандум не урегулировал два ключевых разногласия — связь ситуации в Ливане с нормализацией в Ормузском проливе и контроль над самим проливом. Это делает нарушение перемирия практически неизбежным. Вэнс, как главный переговорщик, рискует стать крайним в случае срыва договорённостей. Сторонники вице-президента, однако, считают, что его изначальный скептицизм по поводу войны и публичные сомнения в способности Ирана заключить мир помогут ему удержаться на плаву. Они отмечают, что Вэнс последовательно демонстрирует стремление завершить конфликт, оставаясь лояльным Трампу. Это создаёт выгодное политическое положение.

Республиканские источники подчёркивают, что даже при провале сделки Вэнс может заявить: «я же говорил», что минимизирует политические потери. Его позиция позволяет ему угождать как радикальным противникам войны, так и ястребам в рядах партии.

Вопрос мирного урегулирования между США и Ираном остаётся одной из ключевых тем администрации Трампа. Вэнс рассматривается как потенциальный кандидат в президенты в 2028 году. Его роль в переговорах может стать как триумфом, так и политической катастрофой. Официальный Тегеран пока не комментирует ход переговоров. В США продолжается обсуждение возможности военного вмешательства в случае провала дипломатии. Вэнс продолжает публично выступать за мирное решение, но его оппоненты сомневаются в реалистичности сделки. Ожидается, что дальнейшее развитие событий определит политическое будущее вице-президента.

США сообщили об ударах по тремстам целям в Иране в рамках трех волн атак.