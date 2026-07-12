Оман вручил послу Ирана ноту протеста

Оман вызвал посла Ирана в Маскате и вручил ему ноту протеста в связи с ударами беспилотников по оманской территории.

Как уточняется, атаки зафиксировали в провинциях Мусандам и Эль-Вуста.

«Замглавы МИД Омана выразил недовольство этими действиями и заявил о необходимости соблюдать суверенитет страны, принципы добрососедства и невмешательства во внутренние дела», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства государства.

Он также подчеркнул важность уважения норм и ценностей, связывающих две соседние страны.

Ранее Иран нанёс удар по логистическим объектам США в оманском порту Дукм.

В КСИР заявили о полном закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока США не остановят вмешательство в дела региона.

Центральное командование США (СЕНТКОМ) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.