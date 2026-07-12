Иран выдвинул требование к США

Вооружённые силы США должны соблюдать условия меморандума о взаимопонимании, а их вмешательство в проход судов через Ормузский пролив подорвало региональную безопасность.

Об этом Press TV заявил представитель иранской армии бригадный генерал Акрами Ния.

По словам генерала, действия американской стороны по созданию незаконного прохода через пролив дестабилизировали обстановку.

Он подчеркнул, что иранские вооружённые силы твёрдо намерены защищать права иранского народа в стратегическом проливе.

«Список целей вооружённых сил постоянно обновляется», — добавил Акрами Ния.

Ормузский пролив оказался закрыт после того, как неизвестное судно попыталось пройти по неразрешённому маршруту с выключенными системами.

Иранские военные подчеркнули, что пролив останется закрытым до прекращения вмешательства США в дела региона.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на нападение на коммерческое судно под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Позже телеканал Press TV написал, что Иран наносит ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке.