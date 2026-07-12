В Армении оспорят в Конституционном суде закон оседлости

Крупнейший оппозиционный блок "Армения" ("Айастан") Роберта Кочаряна обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать принятый ранее правящей партией "Гражданский договор" закон, ограничивающий избирательное право граждан страны. Об этом в беседе с ТАСС заявила депутат блока "Армения" Анна Григорян.

"По нашей оценке, этот закон антиконституционный. Наша фракция уже, обеспечив необходимое число подписей, обратилась в Конституционный суд Армении, чтобы оспорить конституционность принятого закона. И мы действительно надеемся, что Конституционный суд, несмотря на то, что является услужливым исполнителем воли властей, хотя бы по этому вопросу признает его антиконституционность и аннулирует его", - рассказала депутат.

Оппозиционер указала на неприемлемость этого закона по двум причинам. С ее слов, таким образом специально проводится сегрегация между гражданами, живущими в Армении и за пределами страны. И второе, как отметила депутат, в новоиспеченном законе содержится много проблематичных формулировок. К примеру, как утверждает Григорян, если гражданин Армении отправился за рубеж на лечение, то его избирательное право может быть ограничено. Депутат обратила внимание, что власти пошли на ограничение избирательного права граждан республики, не проживающих на постоянной основе в Армении, при этом сохранив весь спектр их обязательств перед страной.

По ее убеждению, конечная цель данного закона - это создание благоприятной почвы для принятия новой конституции. "Для принятия проекта новой конституции необходимо, чтобы она была утверждена в парламенте 2/3 голосов, и только потом выдвинута на референдум. Но, поскольку наш народ своими голосами на выборах как минимум лишил Никола Пашиняна этого права, теперь они должны найти некий механизм, который позволит им обойти эту законодательную норму. Но в целом их желание заключается в том, чтобы настолько сократить избирательный список граждан Армении, чтобы на референдуме явка и число проголосовавших "за" обеспечили проходной порог для смены конституции", - считает Григорян.

3 июля 2026 года парламент Армении принял инициированные правящей партией "Гражданский договор" поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз оседлости для участия избирателей в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Согласно изменениям, право голосовать получат граждане, которые по состоянию на 48-й день (а в случае внеочередных выборов и референдумов - на 28-й день), предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730. Документ вступит в силу после его подписания президентом страны.