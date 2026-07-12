Западные страны могут столкнуться с бумерангом за поддержку ударов Украины по России. Об этом предупреждает издание Strategic Culture.

В статье отмечается, что украинские атаки на российские гражданские объекты не приводят к ожидаемым результатам. По словам автора, западные союзники Киев надеются вынудить Москву пойти на территориальные уступки, но не могут повлиять на это.