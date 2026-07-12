США начали платить дипломатам с «гаванским синдромом»

Пентагон впервые произвёл выплаты жертвам так называемого «гаванского синдрома». Общая сумма компенсаций, перечисленных по Акту о помощи американским жертвам неврологических атак (HAVANA), составила почти 3 миллиона долларов. В военном ведомстве подчеркнули, что это первые выплаты в рамках данного закона за всё время его существования.

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«Гаванский синдром» — это совокупность симптомов, с которыми сталкиваются сотрудники госструктур США за рубежом: головные боли, потеря слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошнота. Впервые о них заговорили в 2016 году после инцидента на Кубе. Позже аналогичные случаи фиксировались в Китае, Германии и Сербии.

В Пентагоне заявили, что создали специальную группу для изучения биологических эффектов направленной энергии. При этом в ведомстве отметили, что продолжают уделять внимание прозрачности и научной добросовестности для улучшения помощи пострадавшим.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон тестировал устройство для генерации импульсных радиоволн, которое могло вызывать симптомы «синдрома». Отмечалось, что аппарат содержит компоненты российского производства, однако Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим инцидентам. В январе 2025 года пять из семи спецслужб США сочли маловероятным, что за аномалиями стоят иностранные противники.