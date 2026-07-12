Лукашенко назвал условие существования славянских государств

Славянские государства не способны существовать без деревни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — сказал он.

Глава государства также назвал обряды, песни и ремесла основой культурного кода белорусов.

«Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что узнал в России интересный факт. «Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси — географический центр Европы. Это мне в России рассказали», — отметил Лукашенко.