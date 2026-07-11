Ле Пен начнёт президентскую кампанию под лозунгом возрождения Франции

Баллотирующаяся в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала, что начнёт свою кампанию под лозунгом возрождения Франции. Об этом она сказала в интервью газете Journal du Dimanche.

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«Прежде всего речь идёт о возрождении Франции в практическом смысле: о возрождении нашей промышленности, нашей системы здравоохранения, наших школ, нашей безопасности и нашего суверенитета», — заявила Ле Пен.

Ранее BFMTV сообщал, что Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции.