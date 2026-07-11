CNN: Оман предложил организовать проход в Ормузском проливе по двум маршрутам

Оман предложил организовать судоходство в Ормузском проливе по двум маршрутам, у каждого из них будет отдельный режим управления. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

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По их сведениям, предложение еще не было окончательно согласовано. Предполагается, что открытыми для судов будут оба коридора. Южный коридор, проходящий через территориальные воды Омана, будет функционировать на довоенных условиях, суда смогут свободно проходить по нему. Пересекающие же Ормузский пролив по так называемому северному коридору суда должны будут заранее получить разрешение Ирана, при этом плата за проход взиматься не будет.

Ранее оманский МИД по итогам переговоров министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи сообщил, что стороны договорились продолжить консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе.