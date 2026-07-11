Лукашенко назвал основу культурного кода белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Могилевской области, рассказал, что является основой культурного кода белорусов.

"Обряды, песни, ремесла - основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом. Получаем ответ на важные вопросы: кто я? из какого я рода?" - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Глава государства назвал "Купалье" одним из самых народных праздников в республике.

Как отметил президент, об этом много размышлял первый народный поэт Белоруссии Иван Луцевич, который родился в июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним - Янка Купала. "Купалье - это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас. Кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное: любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость, трудолюбие", - пояснил Лукашенко.

Праздник "Купалье" традиционно проходит на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. В числе главных тем в этом году - Год белорусской женщины. По данным БелТА, кроме мастеров из Белоруссии, в мероприятии участвуют делегации мастеров декоративно-прикладного искусства из почти 30 регионов России.