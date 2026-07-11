Польша начала переговоры о переходе под «ядерный зонтик» Франции

Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по инициативе французского лидера Эмманюэля Макрона о европейском "ядерном зонтике". Об этом сообщил польский МИД.

"Основываясь на предложении президента Франции о налаживании стратегического диалога с европейскими партнерами по концепции "продвинутого сдерживания", Польша и Франция провели первые консультации руководящей группы по ядерному сотрудничеству в Париже 10 июля 2026 года", - говорится в заявлении ведомства в X.

В Варшаве не стали раскрывать детали консультаций, ограничившись формулировкой, что "стороны сконцентрировались на текущих вопросах европейской безопасности".

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Ранее Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции "продвинутого сдерживания", которое подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.