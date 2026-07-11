Север Украины оказался без света после ночных событий

В Черниговской области на севере Украины зафиксировано отключение электроснабжения, в результате которого без света остались более 23 тыс. абонентов. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго».

По данным организации, перебои с электроснабжением произошли в Нежинском районе региона.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Чернигове. Причины отключения и сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

Аварийные службы продолжают оценивать ситуацию и проводить необходимые работы.