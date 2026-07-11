СМИ: в НАТО не нашли доказательств подготовки России к конфликту с альянсом

Times: в НАТО не нашли доказательств подготовки России к конфликту с альянсом
Высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса не увидел никаких признаков подготовки России к конфликту с НАТО. Об этом пишет газета The Times.
Как отмечается, генсек блока Марк Рютте и другие политики обвиняют Москву в якобы планах напасть на страны НАТО к 2030 году.
Президент Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.
Российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что планами НАТО предусмотрена готовность к войне с Россией к 2030 году.