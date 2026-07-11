Высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса не увидел никаких признаков подготовки России к конфликту с НАТО. Об этом пишет газета The Times.

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Как отмечается, генсек блока Марк Рютте и другие политики обвиняют Москву в якобы планах напасть на страны НАТО к 2030 году.

«Однако высокопоставленный чиновник НАТО считает, что на сегодняшний день доказательств этому нет», — говорится в материале.

Президент Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.

Российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что планами НАТО предусмотрена готовность к войне с Россией к 2030 году.