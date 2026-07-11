Поляки освистали делегацию Качиньского на мемориале жертвам Волынской резни

Десятки тысяч участников траурной церемонии в польской Домоставе встретили гулом и нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» при возложении венков.

Десятки тысяч человек собрались у памятника жертвам украинских националистов, где состоялось богослужение и было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». После официальной части политические силы начали возлагать венки к мемориалу.

Когда диктор объявил выход депутатов от партии «Право и справедливость», собравшиеся начали громко свистеть. В адрес политиков и их лидера Ярослава Качиньского посыпались оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна вызвало у толпы воодушевление. Ранее лидер партии неоднократно отличался ксенофобскими заявлениями, за которые прокуратура пыталась привлечь его к ответственности.

Траурные акции проходят по всей стране в память о массовых убийствах польского населения украинскими националистами в 1939-1945 годах. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава официально признала эти события геноцидом, возложив ответственность на ОУН-УПА (экстремистские запрещенные в РФ организации).

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