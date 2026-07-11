Индонезия ужесточает контроль за блогерами

Индонезия усиливает контроль за соблюдением визового режима иностранными блогерами и создателями интернет-контента. Иммиграционные власти страны предупредили, что иностранцы, создающие коммерческий контент по туристической визе, могут быть депортированы и даже пожизненно лишены права на въезд в страну.

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Как сообщают местные СМИ и австралийские дипломатические службы, туристическая виза не дает права заниматься деятельностью, имеющей коммерческую ценность. Под это определение власти Индонезии относят не только оплачиваемую рекламу, но и публикации в социальных сетях, размещаемые в обмен на бесплатное проживание в гостиницах, питание, спа-услуги, экскурсии или другие бонусы от местного бизнеса.

Австралийский правительственный портал SmartTraveller, которым управляет министерство иностранных дел и торговли страны, рекомендовал гражданам заранее убедиться, что они получили подходящую визу, если планируют создавать в Индонезии контент, приносящий доход или публикуемый в рамках рекламного сотрудничества.

В Главном управлении иммиграции Индонезии ранее также разъяснили, что при оценке возможного нарушения учитываются не только денежные выплаты, но и цель пребывания иностранца, характер его деятельности и наличие экономической выгоды. При этом нарушение может быть зафиксировано даже в том случае, если рекламный контент будет опубликован уже после отъезда из Индонезии.

Для контроля за соблюдением правил власти усилили проверки на Бали, где сосредоточено большое число иностранных блогеров, цифровых кочевников и удаленных работников. По данным иммиграционной службы Индонезии, с 1 января по 12 апреля текущего года на Бали были депортированы 165 иностранцев за нарушения миграционного законодательства, еще 62 человека были задержаны.

По сути, речь идет не столько об изменении визового законодательства, сколько о принципиально новом подходе к его применению. Если раньше многие иностранные блогеры и инфлюенсеры считали, что туристическая виза позволяет создавать контент при отсутствии прямой денежной оплаты, то теперь индонезийские власти дают понять: любой контент, создаваемый с коммерческой целью или в обмен на товары и услуги, может рассматриваться как трудовая деятельность и требует наличия рабочей визы. Такой подход существенно ужесточает правила для инфлюенсеров, поскольку под понятие "работа" фактически подпадает и бартерное сотрудничество с гостиницами, ресторанами, туристическими компаниями и другими представителями бизнеса.