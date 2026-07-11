Умер телеведущий Дермот Мернэхэн

Британский телеведущий Дермот Мернэхэн умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи ведущего.

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Мернэхэн, у которого в конце 2024 года был выявлен рак простаты, был ведущим новостей на Sky News на протяжении 15 лет до ухода с канала в 2023 году. Ранее он также работал в вещательной корпорации Би-би-си, где, помимо информационно-политических выпусков, вел популярную телеигру Eggheads, и на телеканалах ITV и Channel 4.

В 2025 году Мернэхэн, живший на севере Лондона, запустил подкаст Legends of News ("Легенды новостей"), где брал интервью у известных журналистов.