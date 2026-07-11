Турция требует от Киева пойти на условия Анкориджа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который накануне анонсировал поездку в Киев, чтобы попытаться возобновить мирный диалог, призвал украинское руководство пойти на договоренности, достигнутые между Россией и США на саммите в Анкоридже. В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что готовы к реализации мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом во время переговоров на Аляске.

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«Российская сторона придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», — заявил Фидан в интервью ближневосточному изданию The National.

Он подчеркнул, что успешное продвижение к мирному соглашению возможно исключительно при готовности украинского руководства поддержать соответствующие договоренности между Москвой и Вашингтоном.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что во время своего июньского визита в Россию провел серию важных встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также представителями силовых и разведывательных структур. В рамках визита Фидан был принят президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. В ходе этих переговоров российский лидер подтвердил полную приверженность мирному плану, согласованному на двусторонней встрече лидеров России и США.

Напомним, что исторический саммит в Анкоридже с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся 15 августа 2025 года.