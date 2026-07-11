Стало известно, где находится производящий ИИ-дроны для ВСУ завод

На юге Германии активно функционирует новый стартап Helsing по производству дешевых, автономных, снабженных ИИ дронов для ВСУ, пишет обозреватель Вивьен Уолт в статье для The New York Times.

По данным автора статьи, Helsing была основана в 2021-м на средства от венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка и объединила выходцев из Tesla, Apple и Palantir.

Соучредитель компании Гундберт Шерф — в прошлом советник министерства обороны Германии, пояснила обозреватель.

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Владельцы площадки очень серьезно отнеслись в вопросам безопасности — на зданиях нет логотипов, характерных для промышленных гигантов, охранные протоколы предусматривают немедленное свертывание и перенос производства в течение дня, все сотрудники подписывают соглашение о неразглашении.

Стартап выпускает высокотехнологичную продукцию — снабженные ИИ ударные беспилотники HX-2 весом 12 кг, сделанные из черного твердого пенопласта.

Стоимость одного аппарата составляет около €17,5 тыс, оператора можно обучить за несколько недель, уточнила журналистка.

По ее оценке, Helsing продемонстрировала «фундаментальный сдвиг» в сфере производства вооружений в целом и дронов в частности: десятки лет все заказы получали оборонные концерны, в последние годы инициативу перехватывают гибкие технологические компании.