Тайная турецкая дочь Трампа попыталась накормить его пахлавой и не смогла

Психиатр Ариф Веримли счел, что женщина, которая называет себя тайной дочерью президента США Дональда Трампа, страдает бредовым расстройством. Об этом сообщает издание Haber7.

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Неджла Озмен из турецкого города Анкара неоднократно заявляла, что Трамп приходится ей отцом, и даже попыталась добиться подтверждения этого через суд. Она хотела встретиться с президентом США во время саммита НАТО и обещала накормить его пахлавой и долмой. После отказа женщина опубликовала в соцсетях видео, в котором в слезах жаловалась, что Трамп не смог позаботиться о родной дочери.

«Мне очень жаль эту женщину, — прокомментировал психиатр. — Даже если тест ДНК покажет, что она не биологическая дочь Трампа, она в это не поверит».

Специалист опасается, что это плохо кончится.

Ранее Озмен рассказывала, что ее биологической матерью была некая американка по имени София, а приемными родителями были Саты и Дурсун Озмен. По ее словам, Саты Озмен родила мертвого ребенка, а София, «беременная от Трампа» и рожавшая в той же больнице, отдала семье Озмен своего новорожденного.