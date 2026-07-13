Президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на похищение и убийство жителей Киевской области военнослужащими 155-й бригады ВСУ. В своем Telegram-канале он сообщил, что по этому делу задержаны 10 человек, в том числе экс-командир бригады.

«Уже задержаны 10 человек. К сожалению, это военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что они сделали, будет детально проверено», — написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что установить полную правду и привлечь виновных к ответственности — это потребность всей страны. Он выразил уверенность, что так и будет.

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До этого бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станиславу Лучанову объявили подозрение по делу о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области. По версии следствия, в ночь на 28 июня экс-комбриг и еще девять военнослужащих похитили двух братьев с территории частного дома в Киевской области и убили их.

11 июля сообщалось, что Лучанов самовольно покинул свою воинскую часть после совершенного преступления.

В начале мая украинское издание «Страна.ua» сообщало, что военнослужащий Сергей Маленко из той же бригады подвергся жестокому избиению с завязанными руками на глазах у других солдат. Это видео вызвало широкий общественный резонанс. Позже Государственное бюро расследований Украины заявило о задержании обвиняемого в избиении сослуживца.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».