ЕС сравнили с футбольной командой, переживающей кризис

Евросоюз в последние годы напоминает некогда известную, популярную, сильную футбольную команду, которая резко ослабела в силу ряда факторов и никак не может вернуться к прежней форме, пишет обозреватель Томас Моллер-Нильсен в статье для Euractiv.

«Сборная» Евросоюза — 450 млн человек — стремительно стареет, ее звездные игроки, Париж и Берлин, выступают значительно ниже своего уровня, отметил автор статьи.

По его мнению, «тренеры сборной» — канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон — давно утратили общественную поддержку, потеряли уважение избирателей.

Европа активно работает над тактической составляющей «игры», пробует различные построения (Е3, Е5, Е6), но все ее усилия не приводят к успеху, подчеркнул обозреватель.

«Разные очевидные решения также недоступны. Подписание новых игроков — Украины, Молдавии или даже крошечной Черногории — политически и технически сложно. Омоложение сборной молодой кровью [за счет мигрантов] политически невозможно», — констатировал публицист.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантическому альянсу на фоне сложной геополитической ситуации в мире срочно требуются «игроки» всех типов — голкиперы, защитники, нападающие.