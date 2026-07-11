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Навроцкий сделал заявление об украинских националистах

Lenta.ru

Польша не забудет преступлений украинских националистов. Об этом говорится в заявлении президента республики Кароля Навроцкого, которое зачитал советник главы государства Дариуш Дудек, сообщает РИА Новости.

Навроцкий сделал заявление об украинских националистах
© Lenta.ru

Уточняется, что 11 июля по всей Польше проходят траурные мероприятия годовщины Волынской резни.

«Пока Польша будет существовать, пока будут жить поляки, не исчезнет память о жертвах и о позоре виновных», — отметил Навроцкий.

По его словам, польские власти добиваются от Украины однозначного осуждения преступлений украинских коллаборантов Третьего рейха.

Ранее Навроцкий пообещал запретить в стране черно-красные флаги Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Он выразил уверенность, что польский парламент в скором времени одобрит соответствующий законопроект.