Официальная политика Вашингтона в отношении Москвы остается неизменной независимо от фигуры президента в Белом доме: стратегической целью США по-прежнему является сокрушительное поражение России. С таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Ксении Собчак.

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«Официальная политика Соединенных Штатов Америки поставила себе целью стратегическое поражение России... США никогда не будут союзником России», — заявил Риттер на видео, опубликованном в Телеграм-канале "Кровавая барыня".

Эксперт подчеркнул, что любые надежды на экономическое благополучие через сотрудничество с Вашингтоном являются опасной наивностью, поскольку Трамп все равно развернется в сторону европейцев и продолжит поставлять деньги на Украину.

Риттер отметил, что даже после победы России на Украине градус противостояния не снизится, а перерастет в вечный конфликт. По его словам, новый министр финансов США Скотт Бессент уже нацелен на подрыв российской экономики через обрушение экспорта нефтепродуктов. Более того, ключевой задачей американских спецслужб остается дестабилизация внутренней обстановки в РФ.

«Задача ЦРУ — создать потенциал для московского Майдана. Они хотят, чтобы улицы Москвы наполнились рассерженными россиянами, которые говорят: все, конец режиму Путина», — предостерег аналитик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указывал на определенную двоякость в поведении Вашингтона. По его словам, с одной стороны, Соединенные Штаты и другие страны НАТО продолжают бесперебойные поставки вооружений и технологий на Украину. С другой стороны, представитель Кремля отметил, что США, в отличие от европейских партнеров, сохраняют желание содействовать выходу на мирный трек урегулирования, и российская сторона приветствует эти попытки.