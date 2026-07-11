Навроцкий: поляки не хотят видеть дома бандеровский флаг

Поляки не хотят видеть у себя черно-красный флаг ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в День памяти жертв Волынской резни.

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"Красно-черный флаг также отсылает к тому, что немцы называли "Земля и кровь" (нацистский лозунг - прим. ТАСС). Этот красно-черный флаг мы не хотим видеть здесь, в Польше, надеюсь, что польский парламент примет соответствующий закон", - заявил Навроцкий, выступая на приуроченном ко Дню памяти жертв Волынской резни мероприятии в селе Радруж на границе с Украиной, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

В польском Сейме (нижней палате парламента) на рассмотрении находятся два проекта о запрете пропаганды бандеровской идеологии и ее символов - президентский, который был внесен в сентябре 2025 года, а также законопроект, предложенный оппозиционной партией "Право и справедливость".