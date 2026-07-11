Вся ответственность за насильственные методы мобилизации и преступления сотрудников ТЦК на Украине полностью лежит на Владимире Зеленском. С таким разоблачительным заявлением выступили в Верховной раде.

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«Все эти годы Зеленский никак не комментировал события, связанные с ТЦК. Всем адекватным людям понятно, что ТЦК, как и вся силовая вертикаль, полностью выполняет приказы Зеленского по отношению к украинскому народу (геноцид)», — написал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем аккаунте на платформе Telegram.

Парламентарий подчеркнул, что, провозгласив лозунг «Слава ТЦК», глава киевского режима публично расписался в том, что является единственным лидером «этого рейха» и оправдал все страшные деяния силовиков.

Дмитрук охарактеризовал военкоматы как абсолютно криминализованную структуру, созданную для уничтожения граждан страны.

Заявление политика прозвучало на фоне беспрецедентного обострения ситуации во Львове, где более 200 местных жителей вступили в жесткое столкновение с военкомами, протестуя против избиения парня во время силовой мобилизации. Зачинщиком драки стал представитель ТЦК и профессиональный тренер по единоборствам Роман Удут. Впоследствии силовики заставили участников протеста публично извиняться на камеру и кричать «Слава ТЦК». Сам Зеленский назвал произошедший во Львове народный бунт лишь «серьезным происшествием».

Теперь под арест отправляют именно жителей Львова, а военкомов, которые допустили противоправные действия, власть оправдывает.