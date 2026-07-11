На портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца

В Германии состоялась церемония открытия официального портрета экс-канцлера Ангелы Меркель. Ранее гости обращали внимание на то, что в галерее среди портретов канцлеров-мужчин до недавнего времени отсутствовал портрет единственной женщины, которая была на этом посту.

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Церемония открытия состоялась на прошлой неделе. Сама героиня портрета с гордостью позировала рядом с работой 28-летнего художника в музее Боде в Берлине.

Ангела Меркель руководила Германией шестнадцать лет. Ее стиль управления принес ей ласковое прозвище Мутти (мать). Она также была очень популярна благодаря своему невозмутимому юмору. Но после ухода ей стали многое припоминать, в особенности, ее знаменитый призыв Wir schaffen das ("Мы справимся с этим"), который, как отмечают критики, превратил Германию в центр притяжения для соискателей убежища.

Несмотря на это, значительная часть страны ностальгирует по экономической стабильности и спокойствии в повседневной жизни, которые характеризовали Германию под руководством Ангелы Меркель. Публикация ее автобиографии ознаменовала возвращение экс-канцлера в публичное пространство и одновременно породила слухи о ее возможном возвращении в политику. Однако Меркель, которой сейчас 71 год, категорически исключает подобное.

На ее официальном портрете она изображена в любимом небесно-голубом пиджаке. Согласно выводам ведущей ежедневной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ангела Меркель идет по стопам влиятельных женских фигур прошлого, таких как Екатерина Великая или Мария Терезия, которых запечатлели в такой позе во время их правления.

Однако таблоид Bild сосредоточился на совершенно другой детали: у бывшего канцлера отсутствует указательный палец на левой руке.

"Ошибся ли художник или это такой художественный замысел?" - спрашивает газета.

Эта "возможная ошибка" на самом деле объясняется техникой Жереми Кейраса, заключает издание.

Портрет Ангелы Меркель будет экспонироваться в музее Боде до конца октября. Затем картина присоединится к портретам других канцлеров на первом этаже.