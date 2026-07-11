СМИ узнали о влиянии Рубио на назначения, нефть и экономику Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио фактически получил значительное влияние на управление Венесуэлой, включая финансовую сферу и нефтяной сектор страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на более чем десять источников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, после смены власти в Каракасе Рубио стал одним из главных американских представителей, определяющих направление политики Венесуэлы. В статье его назвали «де-факто вице-королем Венесуэлы», отметив, что уровень его влияния сопоставим с ролью американских чиновников, участвовавших в управлении Ираком после вторжения США в 2003 году.

Источники NYT утверждают, что, хотя Рубио лично не посещал Венесуэлу после отстранения Николаса Мадуро, он регулярно участвовал в решении внутренних вопросов страны и поддерживал прямой контакт с исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

Собеседники газеты рассказали, что глава американской дипломатии обсуждал с Родригес кадровые назначения, вопросы допуска зарубежных нефтяных компаний на венесуэльский рынок и предупреждал власти страны о последствиях сотрудничества с государствами, которые Вашингтон считает своими противниками.

«Они переписываются по-испански в WhatsApp, обмениваясь сплетнями, поздравлениями с днем рождения и селфи», — говорится в публикации NYT.

По информации издания, вскоре после ухода Мадуро именно Рубио связался с Родригес и предложил ей взаимодействовать с американской администрацией. При этом, как утверждают источники, в случае отказа Вашингтон якобы допускал возможность силового давления на Венесуэлу.

Ранее Родригес заявляла, что американские представители угрожали ей и другим чиновникам. В СМИ также появлялись сообщения о подготовке материалов на политика, которые могли бы использоваться против нее.

Роль Рубио в формировании политики США в отношении Венесуэлы стала обсуждаться еще в начале 2026 года. В Вашингтоне рассматривали возможность сохранить власть Родригес при условии ее сотрудничества с американской стороной.

Американская стратегия в отношении Каракаса, по данным СМИ, включала стабилизацию ситуации, возвращение иностранных компаний на венесуэльский рынок и изменение энергетической политики страны. В частности, США рассчитывали получить доступ к значительным объемам венесуэльской нефти и ограничить поставки топлива Кубе.

Рубио ранее неоднократно выступал за жесткий подход к Венесуэле, поддерживал санкционное давление и допускал возможность применения силы. Он также критиковал влияние России и Китая в регионе.

При этом американские спецслужбы, как сообщалось, сохраняют сомнения в том, что Родригес полностью откажется от связей с Москвой, Пекином, Тегераном и Гаваной, несмотря на попытки Вашингтона выстроить с ней новые отношения.