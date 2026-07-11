Журналисты NYT получили повестки в суд после статьи о самолете Трампа

Несколько журналистов из The New York Times получили повестки в суд после публикации о безопасности нового президентского самолета Дональда Трампа. Их планируют допросить перед федеральным большим жюри в Манхэттене, пишет издание.

Повестки были выданы Джулиану Барнсу, Эрику Липтону, Тайлеру Пейджеру и Эрику Шмитту. По информации издания, некоторые корреспонденты получили документы непосредственно по месту жительства.

До этого газета писала, что Boeing 747-8, переданный США Катаром, имеет недостатки в уровне защиты по сравнению с предыдущими самолетами. В частности, в статье упоминалось о нехватке некоторых современных систем безопасности, включая противоракетные технологии.

Перед выходом материала редакция якобы получила запрос от высокопоставленного сотрудника ФБР с просьбой отложить публикацию, так как информация касалась национальной безопасности.

Интерес к новому лайнеру возрос после поездки Трампа на саммит НАТО в Турции. По возвращении американский президент сначала использовал старый Air Force One, а позже пересел на новый самолет в Великобритании.

Представители Белого дома опровергли наличие проблем с безопасностью воздушного судна. Они описали его как современное и оснащенное необходимыми системами, а сам Трамп отверг связь между заменой самолета и угрозами безопасности.