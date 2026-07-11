"Танки уже строили": в Киеве раскрыли обман США о производстве Patriot

В Киеве скептически оценили обещания Вашингтона передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Украинские эксперты назвали подобные заявления пустой рекламой, не имеющей ничего общего с реальностью.

«Обещание по производству Patriot на Украине – скорее, маркетинговое заявление», — сообщил украинский финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в видеозаписи, опубликованной порталом «Новости.Live».

Он подчеркнул, что разговоры о скором запуске высокотехнологичного производства противобаллистических ракет на территории страны являются абсолютно преждевременными.

Эксперт напомнил, что западные партнеры уже неоднократно давали громкие обещания, которые в итоге оказались фикцией.

«Это такие же заявления, как и заявление Rheinmetall о строительстве завода по производству танков на Украине и заявление Baykar о строительстве завода по производству беспилотников. Мы пока не видим этих заводов, у нас их нет», — добавил аналитик.

Кущ отметил, что создание ракет для Patriot требует сложнейших технологий и надежно защищенной инфраструктуры, которой у Киева сейчас нет.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на выпуск ракет-перехватчиков, заверив, что страна сможет оперативно развернуть производство после получения необходимых инструкций. Однако, по информации агентства Reuters, на сегодняшний день США доверили лицензионную сборку ракет для Patriot только двум своим ключевым партнерам — Японии и Германии.