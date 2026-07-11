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Моджтаба Хаменеи обратился к народу Ирана с посланием на фоне похорон отца

Илья Родин

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с посланием по случаю похорон и погребения своего отца, аятоллы Али Хосейни Хаменеи. Об этом пишет Fars.

Моджтаба Хаменеи обратился к народу Ирана с посланием на фоне похорон отца
© Global Look Press

Моджтаба Хаменеи отметил, что народ Ирана клянется погибшему лидеру стойко хранить учение, идти по прямому пути, не бояться трудностей.

По его словам, сложные испытания пробудили в жителях республики воинский дух, очистили их сердца.

«Мы клянёмся, что отомстим за вашу гибель [военным преступникам, участвовавшим в кампании против Ирана]», — подчеркнул верховный лидер.

Али Хаменеи погиб 28 февраля во время авиаудара, нанесенного в рамках масштабной операции США и Израиля.

10 июля в Мешхере — родном городе умершего — завершилась церемония погребения. Аятоллу похоронили в мавзолее имама Резы, там же покоится экс-президент Ирана Ибрахим Раиси, погибший при крушении вертолета в мае 2024 года.