Моджтаба Хаменеи обратился к народу Ирана с посланием на фоне похорон отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с посланием по случаю похорон и погребения своего отца, аятоллы Али Хосейни Хаменеи. Об этом пишет Fars.

Моджтаба Хаменеи отметил, что народ Ирана клянется погибшему лидеру стойко хранить учение, идти по прямому пути, не бояться трудностей.

По его словам, сложные испытания пробудили в жителях республики воинский дух, очистили их сердца.

«Мы клянёмся, что отомстим за вашу гибель [военным преступникам, участвовавшим в кампании против Ирана]», — подчеркнул верховный лидер.

Али Хаменеи погиб 28 февраля во время авиаудара, нанесенного в рамках масштабной операции США и Израиля.

10 июля в Мешхере — родном городе умершего — завершилась церемония погребения. Аятоллу похоронили в мавзолее имама Резы, там же покоится экс-президент Ирана Ибрахим Раиси, погибший при крушении вертолета в мае 2024 года.