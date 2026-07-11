Итальянский журналист Энрико Граццини в статье для IL Fatto Quotidiano назвал Россию единственным спасательным кругом для Европы.

Граццини отмечает, что Россия — «единственная мировая сверхдержава, с которой Европа могла бы легко играть на равных, вести бизнес и восстановить свою ослабленную экономику».

«Россия — единственный спасательный круг для Европы», — говорится в материале.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что европейские чиновники либо не способны быстро осознать последствия миграционного кризиса, либо сознательно ведут свои страны к саморазрушению.