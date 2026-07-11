Тегеран не просил США о возобновлении переговоров, рассказал журналистам начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. Об этом пишет РБК.

В пятницу, 11 июля, глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что иранская сторона попросила продолжить переговоры и США согласились.

«Мы не обращались с такой просьбой; заявление Трампа безосновательно», — сухо прокомментировал слова американского лидера Багери.

В МВД Ирана отметили, в свою очередь, что следует провести международное расследование действий США и Израиля против Ирана, и, на основе его результатов, наказать тех, кто бил по детям и старикам.

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Ранее CNN опубликовала нарезку из 14 видеороликов, где Трамп в течение нескольких месяцев (с марта по июль) утверждал, что Иран «отчаянно хочет заключить сделку».

Фильм был представлен как демонстрация противоречивости и непоследовательности риторики президента США .