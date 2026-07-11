Сегодня исполняется 83 года со дня самого страшного эпизода Волынской резни - кровавого воскресенья. В Польше вспоминают жертв геноцида. Мероприятия проходят на фоне обострения отношений Варшавы и Киева. Тот пытается обелить преступления украинских националистов, которые безжалостно уничтожили десятки тысяч мирных людей, в основном - женщин и детей. К трагической дате ФСБ рассекретила новые детали массовых убийств.

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Главный фигурант - Дмитрий Купяк, по кличке Клей. В 1944 году он сколотил банду таких же головорезов и два года творил беззаконие. По его приказу было убито около 100 поляков и советских граждан. Ключевую роль в уничтожении мирного населения сыграла так называемая "Служба безопасности" запрещённой в нашей стране организации украинских националистов. Шайка активно промышляла грабежами, а после дома жителей просто сжигали. Нередко с людьми внутри. Известно как минимум несколько случаев. Члены группировки на допросах подчёркивали: жадность Купяка не знала границ. Брал всё что плохо лежало. Чувствовал безграничную власть. Впрочем, отвечать за неё не захотел. В 1945 году, испугавшись прихода советской армии, бежал в Канаду.

11 июля - день памяти массового геноцида мирного польского населения Волыни. Сегодня исполняется 83 года со дня трагедии. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день украинские националистические формирования одновременно атаковали около 100 населённых пунктов, где проживали поляки. За одни сутки было убито свыше 10 тысяч человек. Одним из самых известных эпизодов стало массовое убийство около 200 прихожан в костёле села Порицк. Людей убивали прямо во время службы.

В Польше с утра проходят памятные молебны. На день запланированы траурные шествия. Тема Волынской резни для простых поляков болезненная, особенно на фоне того, как на Украине присваивают звания героев тем, кто жестоко убивал их сограждан. Конфликт Варшавы и Киева набирает обороты. Охладить пыл должна была встреча Кароля Навроцкого и Зеленского на полях саммита НАТО. Впрочем, лёд, очевидно, не тронулся - президент Польши мнения своего не изменил. Антикризисный менеджер в лице премьера Дональда Туска призвал украинцев протрезветь и прекратить прославлять преступления Бандеры и его последователей.