В США разгорается скандал из-за самолета Трампа и суда над журналистами

Министерство юстиции США вызвало на допрос в суд журналистов газеты The New York Times. Поводом стала серия публикаций о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Дональда Трампа.

Повестки были вручены 10 июля 2026 года, причем к некоторым репортерам федеральные агенты пришли домой. Вызовы в суд Манхэттена на среду получили четыре репортера: Джулиан Барнс, Эрик Липтон, Тайлер Пейджер, Эрик Шмит.

«Вызовы в суд, направленные на то, чтобы заставить репортеров дать показания перед большим федеральным жюри на Манхэттене в среду, стали чрезвычайной эскалацией усилий президента Трампа по угрозам и запугиванию независимых новостных организаций», — пишет издание.

В повестках мало подробностей: от журналистов требуется лишь дать показания «в отношении предполагаемого нарушения федерального уголовного законодательства».

Повестки выдал прокурор Джей Клейтон. Недавно он был номинирован г-ном Трампом на пост директора национальной разведки.

Причиной скандала стал новый правительственный самолет Дональда Трампа. С июля 2026 года он использует в качестве нового борта №1 «роскошный Boeing 747-8, стоимостью около 200 миллионов долларов».

Данный лайнер подарило Белому дому правительство Катара. Ранее сделка уже вызывала жесткую критику и этические вопросы со стороны американских законодателей.

Газета The New York Times на этой неделе опубликовала серию статей, в которых сообщалось о «серьезных уязвимостях лайнера».

Журналисты писали, что из-за спешки при переоборудовании самолета под требования Трампа, на него не успели установить современные противоракетные комплексы и другие системы, которые были на старом президентском борту.

Отмечалось, что Секретная служба США настоятельно рекомендовала Трампу отказаться от катарского лайнера, когда он возвращался с саммита НАТО в Анкаре. Причиной стало обострение отношений с Ираном. В итоге Трамп был вынужден пересесть на старый самолет.

Во всех заметках репортеры ссылались на анонимные источники, которые согласились «обсудить чувствительные вопросы безопасности».