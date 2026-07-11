Лукашенко пригласил главу Монголии посетить Беларусь

Поздравив президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 11 июля с национальным праздником - Наадамом, который уходит корнями в историю страны, белорусский лидер пригласил своего коллегу с ответным визитом в Минск, сообщили в администрации главы государства.

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Этот фестиваль, по словам Александра Лукашенко, ярко демонстрирует уникальность Монголии, самобытность ее культуры и неиссякаемую энергию народа. Самобытные соревнования показывают, что "сила национального духа живет не на страницах учебников истории, а в каждом монгольском борце, стрелке из лука и юном всаднике, мчащемся по степи", - констатирует Президент Беларуси.

В этой связи он отметил, что Монголия произвела на него неизгладимое впечатление во время официального визита в июне 2024 года.