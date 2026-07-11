В Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

Оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) направила в Сейм резолюцию с призывом к властям Польши заблокировать вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил лидер партии Пшемыслав Чарнек, передает ТАСС.

«Мы призываем правительство противодействовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС», — заявил политик.

Он добавил, что такое решение связано с прославлением на Украине лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которые организовали геноцид поляков в ходе Волынской резни.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии ПиС Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН. По его словам, Киев должен изменить нынешнюю государственную политику памяти.