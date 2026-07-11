Система оповещения населения о беспилотных и ракетных ударах на Украине несовершенна, людям нужно планировать жизнь с учетом этого, честно рассказал журналистам депутат Верховной рады Александр Федиенко. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в первые годы система оповещения, созданная на базе предоставленных США и ЕС приборов, работала как швейцарские часы — сирены начинали выть сразу после того, как ВС РФ запускали ракеты, дроны, поднимали в воздух самолеты.

В последние годы комплексы стали срабатывать нередко после нанесения ударов, на фоне горящих площадок ВПК Украины и складов с вооружениями.

«Теперь мы должны планировать свою жизнь таким образом, что ракеты могут прилететь в любую минуту», — отметил Федиенко.

Депутат признал, что военным не всегда удается заранее предупреждать об ударах в связи с тем, что это стало «зачастую невозможно».

Ранее сообщалось, что киевляне в марте 2024 года пожаловались на то, что услышали сирену на фоне работы сил ПВО, стремящихся отразить атаку российских баллистических ракет.

В августе того же года жители украинской столицы рассказали, что тревога была объявлена уже после того, как в городе начала активно работать ПВО.

В 2025-2026 годах представители ВСУ неоднократно рассказывали, что время полета баллистических ракет от стартовых площадок или комплексов до украинских городов составляет несколько минут. В связи с этим, специалисты нередко физически не успевают обработать информацию, принять решение и включить сирены.