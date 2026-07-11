Пентагон опубликовал 40 новых рассекреченных файлов об НЛО

Американское военное ведомство представило очередную часть исторических документов, видео и изображений, касающихся неопознанных аномальных явлений по всему миру.

Пентагон выложил в открытый доступ новую подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях, пишет Интерфакс.

«Министерство войны публикует четвертую часть рассекреченных и исторических файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений. Коллекция по-прежнему размещена на WAR.GOV/UFO, и министерство продолжит публиковать дополнительные файлы на постоянной основе», – заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

В новую подборку вошли 40 файлов, включая 14 документов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три изображения. Информацию предоставили Пентагон, НАСА, ЦРУ, ФБР и министерство энергетики. Около половины материалов относятся к 2010 году или более позднему времени. Среди них есть инфракрасные видео, снятые военными, и снимки необъяснимых объектов над Тихим и Атлантическим океанами, а также Ближним Востоком.

Как и ранее, в опубликованных документах нет выводов о существовании инопланетной жизни или угрозе НЛО для национальной безопасности США. Публикация материалов началась 8 мая по указанию президента страны Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американское военное ведомство представило третью подборку материалов о неопознанных летающих объектах.

Позже, в начале июля Пентагон обнародовал свидетельства американских полицейских о наблюдении за аномальными явлениями. Президент США Дональд Трамп назвал рассекречивание этих документов успехом своей администрации.