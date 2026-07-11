В Иране назвали неожиданную причину атаки на суда в Ормузе

В Тегеране заявили, что атака на три коммерческих судна в Ормузском проливе стала результатом действий «неподконтрольной части их системы», пишет обозреватель Стивен Холланд в статье для Reuters.

По его данным, в администрации США полагают, что в Иране идет борьба между сторонниками жесткой линии — военными и прагматиками — финансистами и промышленниками, которая могла повлиять на ситуацию вокруг судоходства в проливе.

«Мы требуем, чтобы иранцы выпустили публичное заявление, в котором признают, что все проходы Ормузского пролива открыты и что они больше не ведут огонь по судам», — процитировал автор статьи слова высокопоставленного чиновника.

В Белом доме предупреждают, что новые удары по судам или базам США со стороны КСИР приведут к ответным мерам со стороны американских сил, заметил обозреватель.

По его данным, основным требованием США, без которого невозможно заключение мирной сделки, остаётся передача Ираном своих ядерных материалов — 400 кг высокообогащенного урана.

Автор статьи констатировал, что нынешний кризис на Ближнем Востоке отличается сочетанием военного давления и продолжающихся дипломатических контактов. Стороны позволяют себе резкие заявления, угрозы, но не отказываются от переговорного процесса.